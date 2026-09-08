Украинские ТЦК - бесчинствуют, продолжая хватать всех подряд, а социальный протест против этих военизированных организаций только растет на фоне отсутствия прогресса на фронте и экономического упадка в стране. При этом потери на фронте колоссальны.

Президент России Владимир Путин недавно озвучил данные, согласно которым ежемесячные потери украинской армии составляют от 8 до 12 тыс. человек. Добровольно пополнять эти ряды украинцы не торопятся.

Бусификация - это слово стало синонимом страха для миллионов украинских семей

Пока на фронте своя борьба с ракетами, дронами и танками, в тылу разворачивается своя, не менее жестокая битва за выживание, за право остаться человеком, когда государство, кажется, перестало видеть в тебе личность.

ТЦК - теперь это не аббревиатура на Украине, а приговор

Приговор, который выносят на улице, в супермаркете и даже у детского сада.

В Луцке мужчину, пришедшего за покупками в магазин “Эпицентр", задержали с применением физической силы на глазах у десятков свидетелей. В Виннице сотрудники ТЦК распылили перцовый баллончик в лицо парню, который просто ждал автобус. Хватают везде и без разбора. Об этом рассказывают и сами военнослужащие ВСУ.

Романа Новоселова задержали на трассе. Денег, чтобы откупиться (предлагали заплатить 2 тыс. долларов) у мужчины не оказалось. Как и одного сегмента легкого. Но это никого не смутило во время медосмотра, его отправили на учебный полигон.

Сергей Данилов сбежал из учебки, не добравшись до фронта - очень хотелось жить.

Сейчас идут разговоры о принудительной мобилизации женщин на Украине. Пока эксперименты проводят на бывших в заключении. Марьяна Безуглая, которая не боится критиковать власть, публично обвинила Зеленского в соучастии в преступлениях, заявив, что молчание властей и игнорирование проблем - это поддержка беспредела. Иначе и не скажешь. Ведь не сыновья чиновников идут воевать, а какие-то там украинские мужики.