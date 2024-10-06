До выборов президента США остался месяц

До президентских выборов в США остался месяц. Американские избиратели придут на участки уже 5 ноября. Явного фаворита среди кандидатов пока нет.



Исследование от ABC News указывает, что Камала Харрис занимает первое место в национальных опросах с результатом 48,5 % по сравнению с 45,5 % - у Дональда Трампа.



Наблюдатели отмечают, что финишная прямая проходит в созданной американскими спецслужбами тревожной обстановке из-за якобы имеющихся попыток вмешательства внешних сил (в первую очередь, России, Китая, Ирана и КНДР), о чем не перестают писать мейнстримные издания, докладывать чиновники, а заодно обсуждать аналитические и экспертные центры.

Выборы под влиянием

Впрочем, тут впору говорить о внутреннем вмешательстве. Так, Федеральная комиссия по связи США дала добро на покупку Джорджем Соросом более 220 радиостанций перед выборами. Сделка беспрецедентна - эти станции охватывают 165 млн американцев.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Америка во внутренней политике вступила в фазу острого кризиса. Что необходимо делать в этих условиях? Несомненно, ужесточать законодательство и идти по пути централизации власти. Иначе система управления поползет по швам. В период выборов, особенно чувствительный период для любого государства, все эти проблемы обнажаются. Что касается радиостанций дополнительных, которые в огромном количестве запускаются для работы с американцами, то это обычная предвыборная история, которая направлена на то, чтобы получить голоса колеблющихся избирателей и таким образом перетягивать их внимание, перехватывать повестку".

Фактически это означает, что оба лагеря, республиканцы и демократы, готовятся к ожесточенной борьбе друг с другом, и именно в информационном пространстве.

"Сегодня мы видим, что те технологии, которые они использовали против других стран и Республики Беларусь в том числе, они теперь будут использоваться друг против друга внутри страны, потому что процесс обучения проходит одинаково, как на внешнем контуре, так и на внутреннем", - считает аналитик.

Свои голоса на выборах в США досрочно уже отдали 1,3 млн американцев