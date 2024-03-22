До 140 человек пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", пожар становится все сильнее

140 человек пострадали из-за теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", по информации 112, пишет РИА Новости.



Следственный комитет РФ сообщил, что уголовное дело о теракте заведено после происшествия в концертном зале, информирует РИА Новости.



Сообщается также, что пожар в "Крокус Сити Холле" становится все сильнее, для его тушения задействована авиация, вертолет ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС РФ.

