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До 140 человек пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле", пожар становится все сильнее
140 человек пострадали из-за теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", по информации 112, пишет РИА Новости.
Следственный комитет РФ сообщил, что уголовное дело о теракте заведено после происшествия в концертном зале, информирует РИА Новости.
Сообщается также, что пожар в "Крокус Сити Холле" становится все сильнее, для его тушения задействована авиация, вертолет ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС РФ.
Кровля "Крокус Сити Холла" начала рушиться в районе сцены, сообщает РИА Новости.
Фото© РИА Новости
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