В связи с обстановкой в Украине власти Литвы и Молдовы приняли решение ввести режим чрезвычайного положения. Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации призвал мировые авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Украины. Немецкая Lufthansa уже остановила полеты в Украину. Киев ранее объявил о закрытии неба для гражданской авиации. Также до 2 марта приостановлена работа 12 российских аэропортов. Отменены 10 авиарейсов из московского Шереметьево на юг России.