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До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде
Беспорядки в Багдаде накануне вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.
Накануне сотни людей ворвались в Республиканский дворец в "зеленой зоне" Багдада, на всей территории страны был введен комендантский час. Для усмирения протестующих применяли оружие и слезоточивый газ. Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности.
Сегодняшний день власти Ирака объявили нерабочим. Комендантский час в ряде регионов был отменен. Но политическая напряженность в стране сохраняется. Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.
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