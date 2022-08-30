До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде

Беспорядки в Багдаде накануне вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.

Накануне сотни людей ворвались в Республиканский дворец в "зеленой зоне" Багдада, на всей территории страны был введен комендантский час. Для усмирения протестующих применяли оружие и слезоточивый газ. Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности.