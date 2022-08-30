ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде

Беспорядки в Багдаде накануне вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.

Накануне сотни людей ворвались в Республиканский дворец в "зеленой зоне" Багдада, на всей территории страны был введен комендантский час. Для усмирения протестующих применяли оружие и слезоточивый газ. Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности.

Сегодняшний день власти Ирака объявили нерабочим. Комендантский час в ряде регионов был отменен. Но политическая напряженность в стране сохраняется. Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все