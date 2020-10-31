До 35 увеличилось количество погибших в результате мощнейшего землетрясения с эпицентром в Эгейском море

Основной удар пришелся по турецкому городу Измиру. Сообщается о десятках поврежденных и разрушенных зданий. Сотни людей пострадали. Спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Из-под завалов пока еще удается вызволять чудом выживших людей. Волна землетрясения также докатилась до Стамбула и Анкары. Колебания ощутили и на греческих островах в Восточном Средиземноморье.