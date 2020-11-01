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До 43 увеличилось количество жертв разрушительного землетрясения в Измире

Спасатели продолжают разбирать завалы девяти разрушенных зданий, где по-прежнему могут находиться люди. Накануне из-под обломков вытащили 55-летнего мужчину, который провел там около 33 часов. В госпитале по-прежнему остаются более 200 человек с травмами разной тяжести. Напомним, землетрясение в Эгейском море произошло в пятницу. От него также пострадали греческие острова.

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