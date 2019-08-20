До 6 лет тюрьмы грозит паре французов, которые пытались вывезти с пляжа Сардинии 40 килограммов белого песка

До 6 лет тюрьмы за сувенир. Такой срок грозит паре французов, которые пытались вывезти с пляжа Сардинии 40 килограммов белого песка. Оказывается, его категорически запрещено забирать с итальянского острова. Сами же туристы уверяют: они не осознавали, что совершают преступление.



