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До 6 лет тюрьмы грозит паре французов, которые пытались вывезти с пляжа Сардинии 40 килограммов белого песка

До 6 лет тюрьмы за сувенир. Такой срок грозит паре французов, которые пытались вывезти с пляжа Сардинии 40 килограммов белого песка. Оказывается, его категорически запрещено забирать с итальянского острова. Сами же туристы уверяют: они не осознавали, что совершают преступление.

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