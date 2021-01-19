Ограничительные барьеры, тысячи военных и небывалое напряжение в США - до инаугурации Джо Байдена остается чуть более суток. Репетицию церемонии, к слову, пришлось отменить из-за сигнала тревоги - в соседнем с Капитолием квартале начался пожар . Присутствующих экстренно эвакуировали. Тем временем, с прощальными словами к американскому народу обратилась Мелания Трамп.

Власти тем временем отслеживают любые сообщения о планах манифестаций или акций протеста. В Техасе группа правых пришла с винтовками к конгрессу в Остине. Правда, по их словам, чтобы защитить здание от возможных нападений. Всего же 19 американских штатов призвали национальную гвардию на помощь в день инаугурации.



