До сих пор нацистские счета обслуживаются швейцарскими банками, а наследники нацистов живут на эти деньги

Официально во время Второй мировой войны Швейцария сохраняла нейтральный статус. Но в этом если и есть доля правды, то совсем небольшая. Поначалу горная страна и вправду пыталась угодить всем: в предвоенной Европе продавала продукцию не только Германии и фашистской Италии, но и Англии, Франции и другим странам.

Однако в 1940 году французская армия была разгромлена Германией и капитулировала перед Гитлером. После этого Швейцария резко поменяла свою внешнеэкономическую политику и вступила в сговор с нацистами, в частности стала проводить различные финансовые операции для Германии. Так, изъятые золотые запасы оккупированных стран обменивались на швейцарские франки.

По разным оценкам, за годы Второй мировой войны нацисты награбили свыше 800 т золота. Из них примерно 130 т было изъято со счетов частных лиц. Большая часть награбленного золота хранилась на счетах в Швейцарском национальном банке. Пользуясь своей банковской тайной, финансовые магнаты проводили тысячи операций в интересах клиентов из фашистской Германии.

Другой прием - это банковская тайна. Якобы мы настолько фанатично следуем своим профессиональным канонам, что, извините, даже нацистов вам не раскроем. Я считаю, что это лицемерие, потому что никакие профессиональные каноны не могут быть выше нравственных ориентиров. И то, что до сих пор нацистские счета обслуживаются и наследники нацистов, сбежавших в свое время в Южную Америку и какие-то другие страны, до сих пор пользуются этими деньгами, это крайне безнравственно. Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия)

Швейцарцам после войны, конечно, предъявили и за пособничество, и за кровавое золото - мол, верните награбленное. Но в ответ было лишь возмущение, да и проблем кругом столько, что всем явно не до Швейцарии. К тому же страна попробовала откупиться, отдав 0,5 млрд франков на запуск обескровленной европейской экономики. До поры до времени деньги нацистов тихо продолжали храниться в укромном месте.





При этом многие годы Швейцария наотрез отказывалась признавать существование подобных счетов. Но в конечном итоге признать все же пришлось. Однако даже при этом суммы, которые хранятся в банках, были существенно преуменьшены.