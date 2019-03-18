До трех человек увеличилось количество жертв атаки в голландском Утрехте

9 человек в больнице. Полиция города развернула масштабную операцию по поимке мужчины, открывшего стрельбу в трамвае. Его фото с камер видеонаблюдения правоохранители опубликовали в «Твиттере». Дом, где живет преступник, уже несколько часов оцеплен, но по некоторой информации, он скрылся с места происшествия на машине. Сейчас в городе максимальная угроза террористической опасности. Жителям не разрешается покидать здания - изнутри закрыты школы и офисы. Эвакуируются мечети.