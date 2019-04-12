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До второго тура выборов на Украине - 9 дней. Соперники по гонке отправились на переговоры в Европу

Соперники по гонке - действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский - отправились на переговоры в Европу. Сначала Порошенко приняла канцлер Германии Ангела Меркель.


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Центральным пунктом переговоров в Берлине был минский процесс. Участники встречи поддержали пасхальное перемирие в Донбассе. Оно, как известно, начнется с 18 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце сегодня провел беседы сразу с двумя кандидатами в президенты Украины. Встреча с Зеленским прошла в неформальной атмосфере. А Порошенко в Париже, как и подобает встречать президента, ждал прием с участием Республиканской гвардии.

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