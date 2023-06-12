3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Добавить 6 стран без права вето: США предлагают реформу ООН
По данным американских СМИ, администрация Байдена подготовила проект реформирования ООН. С тем, что перемены нужны, согласны все. Но демократическими предложения американцев назвать нельзя.
"Вашингтон пост" сообщает, что реформа предполагает увеличение числа постоянных членов Совета Безопасности. Американцы хотят включить туда 6 стран, у которых не будет права объявлять вето: это Германия, Япония, Индия, а также, возможно, Бразилия и одна из стран Африки.
Шансов на реализацию реформы нет: против включения Индии будет Пакистан, против Японии - Китай. Африканцы требуют как минимум два места. Белый дом вряд ли сможет добиться своей затеи. Во-первых, в США наступает предвыборный год и всем будет не до ООН. Кроме того, расширение состава Совбеза приведет к девальвации голосов нынешних участников. Наконец, Вашингтон сумел расколоть ООН на два непримиримых лагеря, компромисс между которыми практически недостижим.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей