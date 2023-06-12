Добавить 6 стран без права вето: США предлагают реформу ООН

По данным американских СМИ, администрация Байдена подготовила проект реформирования ООН. С тем, что перемены нужны, согласны все. Но демократическими предложения американцев назвать нельзя.

"Вашингтон пост" сообщает, что реформа предполагает увеличение числа постоянных членов Совета Безопасности. Американцы хотят включить туда 6 стран, у которых не будет права объявлять вето: это Германия, Япония, Индия, а также, возможно, Бразилия и одна из стран Африки.

Шансов на реализацию реформы нет: против включения Индии будет Пакистан, против Японии - Китай. Африканцы требуют как минимум два места. Белый дом вряд ли сможет добиться своей затеи. Во-первых, в США наступает предвыборный год и всем будет не до ООН. Кроме того, расширение состава Совбеза приведет к девальвации голосов нынешних участников. Наконец, Вашингтон сумел расколоть ООН на два непримиримых лагеря, компромисс между которыми практически недостижим.