Добро пожаловать на свободу, или Почему в Европе амнистируют матерых уголовников

Власти Великобритании амнистируют заключенных, причем матерых уголовников. Не потому что те раскаялись и пошли в церковь, а потому что тюрьмы в свободной демократической Англии забиты под завязку. Власти не справляются.

Раньше срока выйдут и некоторые убийцы и насильники, т. е. британское правосудие официально признало себя банкротом. Власти не могут решить проблему и предлагают обществу понять и простить.

Британцы не одиноки в своем позоре. Швеция решила проблему креативнее - она арендует места в зарубежных тюрьмах. В Эстонию поедут те, кто совершил тяжкие преступления.

Министерство юстиции королевства направило письма более чем 7 тыс. жертв преступлений с "радостным" известием: ваш обидчик скоро выйдет, но не потому, что отсидел положенное, а потому что тюрьмы переполнены.

С сентября стартует "Программа ускоренного освобождения". Первая волна - 700 заключенных в месяц. Всего на свободу пойдут около 6 тыс. человек. В их числе убийцы, насильники, педофилы. Те, кто по старым правилам сидел бы две трети срока, теперь выходят после половины. К 2027 году из тюрем начнут выходить те, кто получил более 12 лет за особо тяжкие преступления.

В Минюсте Британии объяснили: мы строим 14 тыс. новых мест, но сначала выпустим 6 тыс. Ирония в том, что за 2025 год королевство и так выпустила около 50 тыс. заключенных. Как результат - сотни пустились в бега. 264 человека не вернулись под надзор.

Пока Британия выпускает, Швеция отправляет заключенных на отсидку в Эстонию. Страна подписала пятилетний договор об аренде тюрьмы. Первые осужденные прибудут в тартускую зону уже в августе 2026 года. Всего планируют перевезти до 600 человек.

Сколько стоит вывезти преступника из страны и содержать? Для Швеции - 30 млн евро в год за 300 мест, за каждого дополнительного заключенного еще плюс 8,5 тыс. евро в месяц. За первый год Швеция заплатит 23 млн евро - скидка за опт.

Для Эстонии это очень выгодно. Она отстает в экономическом развитии от Западной и Северной Европы из-за высокой инфляции и цен, которые растут быстрее доходов. Оттуда уезжают люди, в том числе преступники. В стране самый низкий уровень заполняемости тюрем в ЕС.

Заключенные будут сидеть в Эстонии, но освобождаться в Швеции - за месяц до конца срока их перевезут обратно.

Британия и Швеция - лишь вершина айсберга. Вся Европа задыхается. Во Франции - 139 % заполняемости тюрем по состоянию на апрель 2026-го. Франция - чемпион с 131 заключенным на 100 мест. Совет Европы уже в январе 2026 года заявил: французские тюрьмы превращаются в склад людей с антисанитарией и насилием. В Венгрии - 115 на 100 человек, в Бельгии - 114.

Когда государство не может наказать преступника, оно теряет главное - право называться государством. Британия выпускает убийц, потому что некуда их девать. Швеция покупает чужие тюрьмы, потому что свои переполнены.

Европа проиграла войну с преступностью. Она стала огромной системой перераспределения уголовников из тюрьмы на улицу, из страны в страну, из реальности в иллюзию. Европейская модель безопасности сгнила.