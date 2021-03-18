Добро пожаловать, или Мигрантам вход воспрещен

Байден боится «смотреть в глаза» результатам своей же миграционной политики, которую обещал изменить. Президент отказался ехать к южной границе США, чтобы лично оценить масштабы кризиса. Дальше больше - обещавший дать всем зеленый свет, глава Белого дома попросил не приезжать в штаты мигрантов. Телеканал ABC уточнил у Байдена о ситуации на американо-мексиканской границе, где задерживают рекордное количество нелегалов. Все эти люди поверили в то, что при новом президенте США путь в Америку им будет открыт.



Рекордный наплыв мигрантов в США



Ранее Джо Байден отменил режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, введенный предшественником Дональдом Трампом. В итоге только в феврале сотрудники правоохранительных органов арестовали или депортировали более 100 тысяч нелегальных мигрантов из Мексики. Это наивысший уровень за последние 20 лет, и цифры, по прогнозам, будут расти.



