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Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти! Теперь суточная производительность составляет 9,8 миллиона баррелей. Такие же показатели были зафиксированы непосредственно перед атакой беспилотников на нефтяные объекты. Однако сообщается, что часть очистительных сооружений завода все еще не восстановлена, поэтому не вся добываемая нефть сейчас может поступать на рынок. Напомним, атака на нефтяные объекты две недели назад привела к снижению добычи сырья до 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки.
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