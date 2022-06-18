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Дочь Байдена призналась, что принимала душ с отцом
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Семейство Байденов продолжает шокировать. Скандальную историю дочери Джо вновь разбирают американские СМИ. В руках компании "Проджект Веритас" оказались записи из дневника Эшли Байден. В нем она рассказывает о своих пристрастиях к наркотикам, а также эпизоды приема душа со своим отцом. На страницах дневника она также задает себе вопрос, подвергалась ли она насилию. Сама же на него и отвечает - подвергалась.
Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News:
Итак, послушайте еще раз цитату из дневника Эшли Байден: "Я всегда была повернута на мальчиках. Гиперозабочена с юных лет. Помню, что отчасти это началось с членом семьи. Помню, занималась сексом с друзьями в ранней юности, ходила в душ с папой, что, наверное, нехорошо". Спросите себя: есть ли тут какое-либо объяснение такому поведению? Можно ли его оправдать? Ответ - нет. Эшли Байден не сказала, сколько ей было лет, однако абсолютно точно можно сказать, что достаточно для того, чтобы помнить походы с папой в душ. К слову, младенцы не ходят в душ, их купают в ванне. Это не просто непозволительное поведение - этого достаточно для того, чтобы к вам в дом нагрянула полиция.
"Джо Байден как человек, поступающий таким образом с членами собственной семьи, не может находиться во главе чего-либо, в том числе и Белого дома", - резюмировал ведущий Такер Карлсон.