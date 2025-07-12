Додон: Молдаване хотят вернуться к стратегическому диалогу с Беларусью

Вначале он отметил, что рад находиться в Беларуси и иметь возможность встретиться с белорусским лидером. " Хочу сразу вас заверить, что молдавские граждане - не власть нынешняя, а молдавские граждане в большинстве своем - считают белорусов своими братьями. По всем опросам Александр Григорьевич Лукашенко - в первых строчках по поддержке лидеров других стран внутри Республики Молдова ", - сказал Игорь Додон.

Он выразил сожаление по поводу того, что в последние 3-4 года двусторонняя повестка между Молдовой и Беларусью фактически отсутствует, что, безусловно, в негативном плане отразилось и на торгово-экономическом сотрудничестве. Немаловажным фактором, значительно усложнившим логистику в торговле, стала и ситуация в Украине. Но, тем не менее, намечаются некоторые подвижки в лучшую сторону, отметил Игорь Додон, и об этом, по его словам, пойдет речь во время встречи с главой белорусского государства. "Мы хотим вернуть наш стратегический диалог, каким он был, когда мы занимались нашими двусторонними отношениями", - высказался он по поводу будущего сотрудничества с Беларусью.