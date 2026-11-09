Додон обвинил Санду в невыполнении предвыборных обещаний

Экс-президент Молдовы и лидер оппозиционной партии социалистов выступил с жестким ультиматумом в адрес действующей власти.

Игорь Додон заявил: "Санду выиграла выборы благодаря умению красиво лгать, обещать светлое будущее, борьбу с бедностью и коррупцией, рост благосостояния населения и более доступные цены для граждан".

Но за время правления Санду "ничего хорошего не произошло". Додон подчеркнул: настолько тяжелых времен, как при нынешнем правлении партии "Действие и солидарность", страна не знала со второй половины 1990 годов.

Политик призвал отстранить партию от власти.