Догнать поезд, чтобы потушить огонь - необычная миссия предстояла немецким пожарным

Пожарным Германии пришлось ехать за локомотивом, чтобы потушить огонь. Поезд без машиниста проехал более 6 км, пишет БелТА.



Пожарную службу вызвали ночью к горящему поезду, который остановился у деревни Штрас в Баварии. Машинисты покинули локомотив. Незадолго до приезда экстренных служб, поезд, стоящий на склоне, начал самопроизвольное движение, набирая скорость по мере спуска.



Локомотив проехал 6 км в сторону Австрии и остановился, только когда врезался в тупиковый упор, к которому его направили работники железной дороги. Пожар в результате потушили, никто не пострадал.

