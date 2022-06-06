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Договоренности России и Турции о разблокировании поставок украинского зерна не устраивают Украину
Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинского зерна через Черное море. "Однако достигнутые договоренности не устраивают Киев", - информирует Bloomberg. Разминирование морских подступов к Одессе, которое обещает провести Турция, делает город, по мнению украинских властей, более доступным для захвата. Данные Россией гарантии Украина принимать демонстративно отказывается.
Между тем российско-турецкий план предполагает предоставление гарантий беспрепятственного прохода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Правда, Москва справедливо требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия оружия.
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