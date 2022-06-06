ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Договоренности России и Турции о разблокировании поставок украинского зерна не устраивают Украину

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинского зерна через Черное море. "Однако достигнутые договоренности не устраивают Киев", - информирует Bloomberg. Разминирование морских подступов к Одессе, которое обещает провести Турция, делает город, по мнению украинских властей, более доступным для захвата. Данные Россией гарантии Украина принимать демонстративно отказывается.

Между тем российско-турецкий план предполагает предоставление гарантий беспрепятственного прохода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Правда, Москва справедливо требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия оружия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все