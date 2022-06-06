Договоренности России и Турции о разблокировании поставок украинского зерна не устраивают Украину

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинского зерна через Черное море. "Однако достигнутые договоренности не устраивают Киев", - информирует Bloomberg. Разминирование морских подступов к Одессе, которое обещает провести Турция, делает город, по мнению украинских властей, более доступным для захвата. Данные Россией гарантии Украина принимать демонстративно отказывается.