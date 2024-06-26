Документ, из-за которого начались протесты в Кении, отправили на пересмотр в парламент

Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, из-за которого в стране начались протесты, документ будет отправлен в парламент на пересмотр, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Star.

"Президент Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год… Источники в канцелярии президента сообщили Star, что проект будет возвращен в парламент", - пишет издание.

Отмечается, что президент Кении предложил ряд поправок к проекту бюджета, при этом парламент может принять эти поправки или проголосовать во второй раз за принятие изначального текста.

Если парламентарии согласятся со всеми поправками, то проект бюджета будет отправлен президенту на одобрение.

Если парламентарии не согласятся с некоторыми или со всеми поправками, документ будет поставлен на голосование во второй раз и для принятия за него должны проголосовать две трети депутатов.

Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.



Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5 % на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.