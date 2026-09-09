Долги Франции ставят под угрозу стабильность Евросоюза

Франция стремительно превращается в главную долговую проблему Европы. Как пишет The Economist, Пятая республика оказалась на грани масштабного дефолта. У страны полностью отсутствуют экономический рост и бюджетный зазор, а ее государственный долг уже достиг отметки в 118 % от ВВП.

Это ставит под угрозу стабильность всего Евросоюза, поскольку по законам содружества нести солидарную ответственность за провалы Парижа будут вынуждены все страны объединения. При этом и другие члены еврозоны погрязли в долгах. Ситуация осложняется и тем, что Франция при Эммануэле Макроне годами игнорировала финансовую дисциплину, живя по принципу "после нас хоть потоп".

Эксперты предупреждают: платить за многомиллиардные долги французских чиновников в итоге придется простым гражданам европейских стран из собственного кармана.