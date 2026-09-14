Четыре ключевые экономики еврозоны перешли критическую точку, за которой госдолги становятся неуправляемыми. По информации СМИ, за первый квартал 2026 года долговая нагрузка к ВВП в Италии достигла 139 %, во Франции - 118 %, в Бельгии - 109 %, а в Испании - 100 %.

Процентные платежи начали пожирать национальные бюджеты. Италия уже тратит на обслуживание займов почти 4 % своего ВВП, а во Франции расходы на выплату процентов превысили весь оборонный бюджет.

В Испании и Бельгии ситуация усугубляется тем, что старые дешевые кредиты списываются, а новые облигации приходится выпускать под более высокий процент.

При этом европейские власти полностью отказываются от сокращения расходов или проведения структурных реформ. Вместо этого политики лишь увеличивают налоговое бремя, в то время как зарплаты и пенсии простых европейцев сокращаются из-за инфляции.