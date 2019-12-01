Долгожданное прибавление в Честерском зоопарке

Пополнение в Честерском зоопарке! На свет появился суматранский орангутан. Этот вид встречается только на одноименном острове в Индонезии. Малыша родила 32-летняя самка Субис, которая вынашивала его почти 9 месяцев. За последние 75 лет численность суматранских орангутанов в природе уменьшилась примерно в четыре раза. Так что, для смотрителей зоопарка появление детеныша - настоящий праздник.