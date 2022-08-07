Доллар может упасть - все дело во встрече Путина и Эрдогана

На Западе считают, что падение доллара вероятно после встречи Путина и Эрдогана. Пользователи социальной сети Twitter с энтузиазмом восприняли решение лидеров России и Турции о переводе расчетов за газ в национальные валюты, пишет sb.by.



Интернет пользователи считают, что это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в процеесе "освобождения от гегемонистского правления США". Они считают, что "чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар".