Доллару предрекли потерю статуса главной мировой валюты в ближайшие 25 лет

Доллар в течение ближайших 25 лет рискует лишиться статуса главной мировой валюты, предупреждает гендиректор финансовой компании JPMorgan. Крах американской финансовой гегемонии приближают колоссальный госдолг и вечный дефицит бюджета США.

Масла в огонь подливает и политический раскол внутри Штатов, который мешает властям вовремя реагировать на кризисы. Влияет и положение дел Вашингтона на внешнем контуре, а оно тоже мало позитивное: в последнее время крупные державы все чаще переходят на другие, альтернативные валюты в международной торговле.