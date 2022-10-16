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"Долой Майю Санду!" - протесты в Кишиневе

"Долой Майю Санду!" - жители Молдовы продолжают попытки достучаться до правительства. Очередная акция протеста вспыхнула возле здания парламента. Демонстранты выступили против резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

По мнению протестующих, действующая власть не способна справиться с существующим в стране кризисом.

Напомним, ранее власти Кишинева ввели запрет на блокировку проезжей части. Правоохранители демонтировали часть палаток протестующих. Митингующие в ответ грозят еще более массовыми акциями.

Фото:pixabay.com

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