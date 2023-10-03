Доля евро в международных расчетах падает

Показатель продолжает сокращаться с января. Аналитики связали снижение доли евро в структуре международных расчетов с рядом факторов, включая слабые темпы роста экономики стран еврозоны, повышение ключевой ставки со стороны руководства Европейского центробанка и высокие объемы долговых обязательств государств ЕС. Кроме того, на подрыв доверия к евро оказывают влияние сохраняющиеся в регионе инфляция и безработица, а также увеличение на глобальном уровне доли платежей в национальных валютах.