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Доля евро в международных расчетах падает
Доля евро в международных расчетах через SWIFT упала до исторического минимума - 23,2 %. За август европейская валюта потеряла 1,2 процентного пункта.
Показатель продолжает сокращаться с января. Аналитики связали снижение доли евро в структуре международных расчетов с рядом факторов, включая слабые темпы роста экономики стран еврозоны, повышение ключевой ставки со стороны руководства Европейского центробанка и высокие объемы долговых обязательств государств ЕС. Кроме того, на подрыв доверия к евро оказывают влияние сохраняющиеся в регионе инфляция и безработица, а также увеличение на глобальном уровне доли платежей в национальных валютах.
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