Должность руководителя Центробанка Евросоюза займет Кристин Лагард

Европарламент избрал нового руководителя Центробанка Евросоюза - должность займет Кристин Лагард. Ее кандидатуру поддержали 394 депутата из 649. Политик еще в июле подала в отставку с должности директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую занимала с 2011 года. Ранее она работала министром экономики и финансов при президенте Франции Николя Саркози. Новую должность председателя Центробанка Кристин Лагард будет занимать ближайшие восемь лет.