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Дом в Дании, напечатанный на 3D-принтере, стал новым жильем для супружеской пары из Калифорнии

Дом в Дании, напечатанный на 3D-принтере, стал новым жильем для супружеской пары из Калифорнии

Помещение площадью 94 кв. м создали всего за 5 дней. Оно состоит из 24 бетонных конструкций.

Здание стало первым юридически пригодным для проживания объектом такого типа. Супруги платят за него 800 евро в месяц.

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