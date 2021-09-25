Дома престарелых в Великобритании под угрозой закрытия

Кто бы ни был виновен в кризисе, расплачиваются в первую очередь самые незащищенные слои населения. В Великобритании зимой могут закрыться дома престарелых из-за стопроцентного роста счетов за отопление.

По расчетам Daily Mail, в среднем пансион на 50 жителей тратит на газ и электричество около 50 тысяч фунтов стерлингов в год. При повышении цен операторам здравоохранения придется заплатить вдвое больше.