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Дома престарелых в Великобритании под угрозой закрытия

Кто бы ни был виновен в кризисе, расплачиваются в первую очередь самые незащищенные слои населения. В Великобритании зимой могут закрыться дома престарелых из-за стопроцентного роста счетов за отопление.

По расчетам Daily Mail, в среднем пансион на 50 жителей тратит на газ и электричество около 50 тысяч фунтов стерлингов в год. При повышении цен операторам здравоохранения придется заплатить вдвое больше.

Руководство компании - поставщика энергии Green Energy признается: без поддержки государства большинство их предприятий просто рухнет.

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