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Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей интернета
Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис на своей странице в Facebook опубликовала домашнее задание дочери, где предлагается выбрать, какая из двух нарисованных девочек является толстой.
По мнению женщины, задание является примером бодишейминга, который дети воспринимают гораздо острее, чем взрослые.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что рисунок сводит на нет усилия родителей, которые учили детей любить и уважать себя и других. А некоторые пользователи не увидели ничего плохого и считают, что задание позволит показать детям, что нельзя вести нездоровый образ жизни.
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