Домбровскис: В ЕС нарастает усталость от антироссийских санкций

В ЕС стремительно нарастает усталость от антироссийских санкций, заявил еврокомиссар по экономике.

По словам Домбровскиса, за время конфликта на Украине Брюссель постоянно ужесточал санкции против России, подобравшись вплотную к принятию 22-го пакета.

Между тем последствия экономической войны все более ощутимо отражаются на самих европейских странах, чем крайне встревожены некоторые правительства. С грустью отмечается, что принимать санкции становится все труднее, а потому, как он полагает, необходим новый механизм утверждения ограничений.

В частности, Еврокомиссия хотела бы отказаться от принципа "либерум вето" - когда любое государство имеет право блокировать обсуждаемую инициативу. Впрочем, пока шансов на такую реформу механизма принятия решений нет никаких.