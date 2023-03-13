Домино американской экономики: В США обанкротился еще один крупный банк

Американская финансовая система на пороге краха. В США лопнул еще один крупный банк. И это при том, что активы SignatureBank два месяца назад составляли 110 миллиардов. Теперь же его руководство отстранено. Вкладчикам ничего внятного не обещают. Накрылся и ипотечный банк First Republic. А несколько дней назад был признан банкротом банк из списка лучших кредитных учреждений по версии Forbes, 16-й в США по размеру - SiliconValley. Миллиардные убытки терпят и такие финансовые гиганты, как JP-Morgan, Bank of America, Citigroup.

Эта ситуация напоминает нам о том, как быстро все может измениться, как стремительно развиваются события. Министры финансов ЕС собираются на экстренную встречу, чтобы оценить перспективы на фоне краха Silicon Valley Bank. Важно спрогнозировать, как это отразится на банках зоны евро, каковы риски.

Мировая дедолларизация бьет по американским банкам

Лопнувший Silicon Valley Bank кредитовал стартапы Кремниевой долины. А значит, нарушается и вся технологическая цепочка производственных процессов. По оценке телеканала CNN, это стало самым крупным банкротством американского финансового учреждения со времен кризиса 2008 года. Теперь и в финансовой сфере все маски сброшены, все "надутые грандиозные пузыри" сдуваются. И вот на фоне высокой инфляции, нарастающего дефицита и обеднения населения американский печатный станок работает просто на сумасшедших скоростях. Как работает эта схема, красноречиво объяснила официальный представитель российского МИД.





США грозит кризис банковской системы

Лихорадит уже и биржи. А с учетом тенденции мировой дедолларизации эксперты предрекают Штатам цепную реакцию крупных банкротств. Байден вынужден был начать этот день с объявления, что "банковская система США якобы в безопасности, а руководство прогоревших банков будет уволено". А вот к ответам на многочисленные актуальные вопросы журналистов Байдена не подготовили.

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