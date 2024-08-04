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Домой не собираются: украинцы активно открывают бизнес в Польше

Осевшие в Польше украинцы явно не собираются возвращаться на родину и отправляться на фронт.

Согласно данным Польского экономического института, с января 2022-го по июнь текущего года в Польше создано 60 тыс. украинских активных ИП.

Только в первой половине 2024-го граждане "Незалежной" основали более 11% всех польских предприятий, а 77% действующих бизнесов, недавно зарегистрированных иностранцами в стране, также принадлежат украинцам. Самые популярные сферы - строительство, информационно-коммуникационные технологии и услуги.

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