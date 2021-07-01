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Дональд Трамп будет участвовать в выборах 2024 года

Дональд Трамп принял окончательное решение по своему участию на президентских выборах в 2024 году. Об этом республиканец заявил в эфире телеканала Fox News. Уточнять итоговый ответ о возможном баллотировании экс-президент США не стал. Однако не смог обойтись без воодушевляющих фраз.

Не то, чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это невесело - постоянно сражаться, всегда сражаться.
Дональд Трамп, экс-президент США

На решительное заявление республиканца подвиг визит на границу Мексики и США. Там Дональд Трамп раскритиковал пограничную политику администрации нынешнего лидера Джо Байдена. Бывший президент Америки заявил, что в будущем с существующей избирательной системой Америка станет банановой республикой.


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