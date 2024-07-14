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В США произошло покушение на Дональда Трампа
В США произошло покушение на Дональда Трампа. Звуки стрельбы раздались на предвыборном митинге в Пенсильвании. Поднялась паника, были слышны крики "пригнитесь" и "бегите". Сотрудники Секретной службы через несколько секунд оказались на сцене и заслонили кандидата в президенты.
После того как стрельба прекратилась, охрана спешно увела Трампа. Судя по кадрам, он получил ранение в голову: cледы крови виднелись возле уха и на щеке. Перед тем, как уйти со сцены, Трамп поднял вверх сжатый кулак и несколько раз что-то прокричал толпе.
Спецслужбы США уже заявили, что жизнь Трампа находится вне опасности. Ведется расследование инцидента.
Погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит. Как сообщает New York Post, покушение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он стрелял с крыши здания недалеко от сцены. Причем, по словам очевидцев, они заметили его заранее и сообщили правоохранителям. Но те проигнорировали данную информацию.
"Почему они не убрали Трампа со сцены? Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов", - не скрывает возмущения очевидец.
О случившемся доложили президенту США. Джо Байден пожелал оппоненту скорейшего выздоровления, осудил произошедшее и призвал граждан США к единению. Байден также уже поговорил с Трампом по телефону. Ранее некоторые республиканцы обвинили Байдена в подготовке условий для стрельбы в Трампа.
Тем не менее, ФБР заявило, что информации об угрозе на митинге заранее не было. Нападение рассматривается как покушение на Трампа. Правоохранительные органы склоняются к тому, что стрелявший действовал в одиночку. Сам Трамп уже появился на публике после покушения. Он прилетел в Нью-Джерси. Его там встретила не только усиленная личная охрана, но и вооруженный сотрудник Секретной службы.
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