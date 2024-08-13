Невероятная Европа и ее обитатели не устают удивлять - Брюссель продолжает демонстрировать принципы недодемократии и подавления свободы слова. На этот раз под угрозы еврочиновников попал Илон Маск и даже политический тяжеловес Дональд Трамп.

Свобода слова по-европейски

Более миллиарда просмотров и 45-минутная задержка из-за масштабной DDOS-атаки - Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску в соцсети X. Как выясняется, не все готовы к подобному торжеству свободы слова. Обитатели цветущего "европейского сада" призвали жестко зацензурировать беседу. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил Маску письмо с предупреждением об ответственности за "вредоносный контент". Мол, если владелец X не станет выполнять требования, то ЕС примет дальнейшие меры против cоцсети. Бизнесмен же ответил Бретону мемом, предложив тому пойти куда подальше.

Что же касается самого интервью, то главный посыл Трампа заключается в том, что американская нация в упадке, а внутренние угрозы намного более опасны чем те, которые исходят извне. И, конечно же, главный виновник - Байден. По мнению политика, у нынешнего главы Белого дома еще 30 лет назад был "низкий IQ", а теперь "его нет вовсе".

Прошелся Трамп и по Камале Харрис, назвав ее еще менее компетентной, чем Байден. При этом он выразил уверенность, что политика, проводимая нынешней администрацией Белого дома, может привести к третьей мировой войне и ядерной катастрофе.

"Самая большая угроза - это не глобальное потепление, когда уровень океана поднимется на 1/8 дюйма в течение следующих 400 лет, и у вас будет больше собственности на берегу океана, верно? Самая большая угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у нас есть пять стран, у которых значительная ядерная мощь, и мы не должны допустить, чтобы что-то случилось из-за таких глупцов, как Байден", - сказалДональд Трамп