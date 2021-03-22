Дональд Трамп дал комментарий инциденту с Джо Байденом

Дональд Трамп дал комментарий неприятному инциденту с президентом Байденом. Глава Белого дома в конце минувшей недели вылетал из Атланты и умудрился трижды упасть, поднимаясь по трапу на борт самолета. Эта история вызвала шквал комментариев в соцмедиа, авторы которых сомневались в том, что президент находится в достаточно хорошей физической форме, чтобы управлять страной. К этому хору присоединил свой голос и Трамп. Он теперь выступает в TikTok, где и заявил: "Этому человеку я не проиграл!".