Эра полной денуклеаризации и мира. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первые исторические переговоры в Сингапуре. По словам северокорейского лидера, многим саммит КНДР-США покажется научной фантастикой. Но это все произошло. Встреча на острове Сентоса в гостинице "Капелла" началась в формате тет-а-тет. Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына длилось 12 секунд. Оба лидера улыбались. После приветствия президент США несколько раз похлопал главу Северной Кореи по плечу, а по завершении отметил, что переговоры один на один прошли "очень, очень хорошо". Затем к лидерам присоединились члены делегаций для обсуждения гарантий мира на Корейском полуострове и отказа от ядерного оружия. Встреча в расширенном составе длилась почти два часа. После лидеры двух стран отправились на рабочий обед, где продолжили общение. В меню рабочего ланча - традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи, свинина с рисом и тушеная треска с овощами. На десерт - тарталетки с шоколадной глазурью, ванильное мороженое с вишневым пюре и торт.