Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Президент США намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот. Дональд Трамп направил в конгресс уведомление. Причиной для Анкары стал возросший уровень экономического развития страны. В случае с Нью-Дели поводом для Трампа стало отсутствие гарантий предоставления равного и разумного доступа к рынку Индии. Ожидается, что уже через 60 дней после уведомления конгресса будет выпущена отдельная президентская прокламация.