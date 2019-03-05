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Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Президент США намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот. Дональд Трамп направил в конгресс уведомление. Причиной для Анкары стал возросший уровень экономического развития страны. В случае с Нью-Дели поводом для Трампа стало отсутствие гарантий предоставления равного и разумного доступа к рынку Индии. Ожидается, что уже через 60 дней после уведомления конгресса будет выпущена отдельная президентская прокламация.

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