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Дональд Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном

Глава Белого дома не привел деталей возможных переговоров, однако заметил, что у него "сложились прекрасные личные отношения" с лидером КНДР. Президент США отметил, что Северная Корея предприняла конкретные шаги по ядерному разоружению.

Американо-корейский саммит прошел в Сингапуре в июне. По итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, согласно которому Вашингтон готов предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в ответ на полную денуклеаризацию полуострова.

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