Дональд Трамп настаивает на открытии школ осенью

Американские школы перестанут финансироваться из бюджета, если не возобновят работу. Об этом президент США Дональд Трамп написал у себя на странице в "Твиттере". В качестве примеров успешной работы школ во время пандемии он привел европейские государства.



"В Германии, Дании, Норвегии, Швеции и многих других странах школы работают без проблем. Демократы знают, что для них открытие школ до ноябрьских выборов политически невыгодно. Но это важно для детей и семей. Не будет открытия - не будет и финансирования!"



А пока на передний фланг борьбы выдвинуто базовое образование, колледжи и университеты обдумывают, как организовать предстоящий семестр. Некоторые планируют внести изменения в расписание и полностью перейти на онлайн-обучение.

