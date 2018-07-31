Дональд Трамп не собирается пересматривать санкции против России

Об этом глава Белого дома сообщил на совместной пресс-конференции с итальянским премьером. Президент США ожидает от европейских партнеров проектов по газопроводам, которые могли бы конкурировать с Россией. При этом Трамп намерен придерживаться дипломатических методов в отношении Москвы.