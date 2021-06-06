Дональд Трамп обратился к американцам

Экс-президент США Дональд Трамп провел второе с момента штурма Капитолия публичное выступление. Республиканец вновь обвинил демократов в фальсификации результатов на президентских выборах. Заявил, что они "разрушают страну" и "превратили Америку в прибежище для иностранных преступников".

По словам Трампа, только республиканцы всегда ставят США на первое место, уважают флаг страны и правоохранителей. Во время выступления на ежегодном съезде Республиканской партии сотни американцев пришли поддержать экс-президента. Сторонники Дональда Трампа призывают политика баллотироваться на пост президента в 2024 году.