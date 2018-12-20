Громкое заявление сделал президент США. В своем микроблоге в "Твиттере" Дональд Трамп объявил о победе над группировкой "Исламское государство" в Сирии. И, соответственно, отдал приказ американским войскам покинуть эту ближневосточную страну. По заявлению Пентагона, международная коалиция освободила все территории, которые удерживала террористическая группировка. Однако какое количество военных и в какой срок покинет арабскую республику, точно неизвестно. При этом в Пентагоне говорят, что наступает новая фаза военной кампании, а США намерены и дальше помогать в борьбе с "Исламским государством".