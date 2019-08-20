Глава Белого дома запостил фото, на котором посреди пейзажей Гренландии возвышается небоскреб "Трамп Тауэр". "Я обещаю не делать этого, Гренландия!" - подписал он коллаж. И это на фоне информации СМИ о том, что президент собрался выкупить остров. Правительство Дании возмущено, в Гренландии назвали сделку невозможной. А вот сам Трамп настроен оптимистично и пообещал при первой же возможности лично обсудить вопрос покупки с властями Дании.