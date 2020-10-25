Дональд Трамп отдал свой голос "за парня по фамилии Трамп"

За 10 дней до президентских выборов в США идет досрочное голосование. К участкам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке выстраиваются очереди. Всего в стране свой выбор уже сделали более 56 миллионов человек.

Накануне в Палм-Бич проголосовал и действующий лидер Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, он отдал свой голос "за парня по фамилии Трамп". Отметим, на всеобщих выборах, которые пройдут 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, сенаторы, депутаты, губернаторы штатов и территорий, а также местные органы власти.





