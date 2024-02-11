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Дональд Трамп откажет в поддержке большинству стран НАТО

Дональд Трамп на праймериз в Южной Каролине заявил, что откажет в помощи союзникам, которые платят в бюджет НАТО менее 2 % ВВП. Политик подчеркнул, что "не станет защищать их, каждый должен сам оплачивать свои счета". Данному критерию на сегодня соответствуют лишь 10 из 28 стран - участниц альянса.

Белый дом отреагировал на эти слова истерически, заявления Трампа названы "ужасными и безумными". Однако сами американцы придерживаются другого мнения. Трампа хотят видеть президентом 47 % граждан, а Байдена лишь 42 %. При этом внешнюю политику действующей администрации и вовсе поддерживает лишь треть граждан США.

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