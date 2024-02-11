Дональд Трамп откажет в поддержке большинству стран НАТО

Дональд Трамп на праймериз в Южной Каролине заявил, что откажет в помощи союзникам, которые платят в бюджет НАТО менее 2 % ВВП. Политик подчеркнул, что "не станет защищать их, каждый должен сам оплачивать свои счета". Данному критерию на сегодня соответствуют лишь 10 из 28 стран - участниц альянса.